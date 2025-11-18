Annunciando il ive action nel 2023 in un video messaggio l'attore aveva raccontato: "Sono profondamente onorato e pieno di gratitudine nel poter portare sul grande schermo la meravigliosa storia di Moana. Questa storia rappresenta la mia cultura ed è emblematica della grazia del nostro popolo e della nostra forza da guerrieri. Indosso con orgoglio questa cultura sulla mia pelle e nella mia anima. Questa opportunità unica nella vita di potermi riunire con Maui, ispirato dallo spirito del mio defunto nonno, il Grande Capo Peter Maivia, è qualcosa a cui tengo profondamente" e ha concluso spiegando che" non c'è un modo migliore per onorare il nostro popolo se non attraverso la musica e la danza, che definiscono chi siamo in quanto persone polinesiane".



