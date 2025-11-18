"Oceania", ecco le immagini del live-action
"Oceania" prende forma e si presenta nel primo teaser pubblicato dalla Disney e dallo stesso Dwayne Johnson, storico volto della saga. L'atteso remake dal vivo del famoso classico animato vedrà Catherine Lagaʻaia nel ruolo del personaggio principale, Vaiana. Come il film d'animazione originale del 2016, il film live-action ritroverà invece ancora una volta The Rock nei panni di Maui, un tempo potente semidio che aiuta l'avventurosa adolescente nella sua missione per salvare la sua isola e i suoi abitanti. Il film sarà nelle sale cinematografiche italiane il 19 agosto 2026.
Oltre a Lagaʻaia e Johnson (che ha interpretato la divinità Maui come doppiatore sia nell'originale "Oceania" del 2016 sia nel sequel animato "Oceania 2" del 2024), il cast di "Oceania" include John Tui, originario di Auckland, Nuova Zelanda, nel ruolo del serio padre di Vaiana, Capo Tui; Frankie Adams, samoana-neozelandese, che interpreta Sina, la madre giocosa e determinata di Vaiana; e Rena Owen, originaria di Bay of Islands, Nuova Zelanda, nel ruolo dell’amata Nonna Tala.The Rock e tornerà nei panni del personaggio anche in versione live-action.
Il trailer offre un primo sguardo alla nuova versione live-action dell'avventura, presentando al pubblico la magnifica isola e la vivace popolazione di Motunui, il semidio mutaforma Maui, l'intimidatoria ma adorabile tribù dei Kakamora e Lagaʻaia nel ruolo della navigatrice Vaiana, che canta il celebre verso “Chi è Vaiana”.
Nell'adattamento live-action Disney dell'acclamata avventura animata candidata all'Oscar, Vaiana (Catherine Lagaʻaia) risponde al richiamo dell'oceano e, per la prima volta, viaggia oltre la barriera corallina dell’isola di Motunui con il famigerato semidio Maui (Dwayne Johnson) in un viaggio indimenticabile per riportare la prosperità al suo popolo.
Il film è diretto dal vincitore di Emmy e Tony Award Thomas Kail (Hamilton); prodotto da Dwayne Johnson, Beau Flynn, Dany Garcia, Hiram Garcia e Lin-Manuel Miranda; Thomas Kail, Scott Sheldon, Charles Newirth e Auliʻi Cravalho, che ha doppiato Vaiana nelle versioni originali dei film d'animazione "Oceania" e "Oceania 2", sono gli executive producer. Le splendide immagini, i suoni e le canzoni di Oceania arriveranno nelle sale cinematografiche italiane il 19 agosto 2026.
"Sono davvero entusiasta di interpretare questo personaggio perché Vaiana è uno dei miei preferiti", ha detto la diciassettenne Laga'aia. "Mio nonno è di Fa'aala, Palauli, a Savai'i. E mia nonna è di Leulumoega Tuai, sull'isola principale di 'Upolu, a Samoa. Sono onorata di avere l'opportunità di celebrare Samoa e tutti i popoli delle isole del Pacifico, e di rappresentare le ragazze che mi assomigliano".
Annunciando il ive action nel 2023 in un video messaggio l'attore aveva raccontato: "Sono profondamente onorato e pieno di gratitudine nel poter portare sul grande schermo la meravigliosa storia di Moana. Questa storia rappresenta la mia cultura ed è emblematica della grazia del nostro popolo e della nostra forza da guerrieri. Indosso con orgoglio questa cultura sulla mia pelle e nella mia anima. Questa opportunità unica nella vita di potermi riunire con Maui, ispirato dallo spirito del mio defunto nonno, il Grande Capo Peter Maivia, è qualcosa a cui tengo profondamente" e ha concluso spiegando che" non c'è un modo migliore per onorare il nostro popolo se non attraverso la musica e la danza, che definiscono chi siamo in quanto persone polinesiane".
Il film del 2016 prendeva ispirazione dei miti polinesiani ed era incentrato sulla figura di un'adolescente avventurosa, Vaiana Waialiki (Moana), che con l'aiuto del semidio Maui si imbarca nella difficile missione di salvare il suo popolo. "Oceania" ha incassato quasi 644 milioni al botteghino a livello globale. La colonna sonora ha vinto un Grammy e un Billboard Music Award. Il film ha anche ottenuto due candidature agli Oscar nel 2017.