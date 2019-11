Numa, la forza di andare oltre i propri limiti: "Stronger" e la filosofia del self empowerment

Una frase del testo cita: “I’ve got the courage to live, got the courage to stand/ Walk away from the past, now it’s all in my hands /I’m not scared anymore, look where I’ve ended up/I feel stronger now, yeah so much stronger now” (“Adesso che ho il coraggio di vivere, ho il coraggio di rimanere in piedi mi sono allontanata dal passato ed ora è tutto nelle mie mani. Non ho più paura, guarda cosa ho raggiunto. Mi sento più forte ora, sì sono molto più forte ora”).

Questo nuovo progetto musicale internazionale vede Numa come cantante, autrice e produttrice (tra le produzioni musicali quelle di Celentano, Renato Zero, Pino Daniele, George Michael), insieme al compositore britannico Julian Hinton (il quale vanta produzioni per il panorama mondiale musicale per Trevor Horn, Seal, Robbie Williams and Pet Shop Boys) e al produttore Graham Archer, nominato ai Grammys, che ha lavorato per Madonna, Shakira, Lana Del Rey, Seal, Jeff Beck, Sam Smith.

Il brano è prodotto musicalmente da Matteo Caretto (Scene Studios) ed ha la partecipazione straordinaria di Phil Palmer alle chitarre e alla produzione.

