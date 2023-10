Due dei liricisti più forti della scena musicale urban italiana hanno unito le loro strofe su un tappeto sonoro curato ad hoc dal produttore Mike Defunto. Si tratta di un brano che racconta come sia importante guardarsi dentro, leggersi e parlare con il cuore in mano.

Nitro e Madame si addentrano nelle rispettive intimità mostrandone i lati oscuri e e fragilità, il disamore e l'odio verso se stessi e il proprio corpo, l'alcol come rifugio, la rabbia e la tristezza



"Avete presente quelle notti in cui non riuscite a dormire e dovete trovare un modo per sfogarvi?, commenta Nitro: "Ecco, ‘Too late’ è una di quelle notti per me e Francesca. È una notte per chi crea e non sopporta vedere il tempo passare senza avere l'occasione di lasciare il segno, per sé e per gli altri”.



"Outsider Winter Tour" L’attesa per il nuovo progetto discografico è stata accompagnata da quella per il ritorno di Nitro sul palco, con uno show che è sempre sinonimo di energia e talento. Dopo un’estate ricca di live che hanno portato il rapper nei migliori festival di tutta Italia, l'artista non si ferma e ha già annunciato ”Outsider Winter Tour". Dall’1 dicembre una serie di concerti indoor nei club di tutta Italia, dove lui e il suo pubblico potranno scrivere un altro capitolo di questo viaggio.

Ecci il calendario di tutte le date



1 Dicembre – Bassano del Grappa (VI), Studios (EX LIV)

2 Dicembre - Alba Collisioni Music Circus

5 Dicembre – Milano, Magazzini Generali

7 Dicembre - Trento Sanbapolis

8 Dicembre – Podenone, Capitol

15 Dicembre - Brescia Latte +

16 Dicembre – Firenze, Viper Theatre

20 Dicembre – Roma, Orion Club

21 Dicembre – Napoli, Duel Club



Nitro L'artista, tra i più noti della scena urban attuale, ha collezionato dischi di platino per i suoi due ultimi album “Suicidol” e “No Comment”, oltre a una lunga serie di certificazioni oro e platino per i suoi singoli.

Il 7 aprile 2023 è tornato a distanza di 3 anni dall’ultimo lavoro in studio con un album (il quinto) "Outsider", in cui le sue due anime, rap e rock, sono cucite insieme in 14 tracce che raccontano un viaggio. Tra rime crude e versi più introspettivi, c’è il segno di una crescita personale: da un lato l’essenza urban, che affonda le radici nell’hip hop old school, dall’altro il lato rock, che trova ora la sua massima espressione in un sound di distorsioni sporche, bassi potenti e versi urlati dritti in faccia.

Madame Dopo la partecipazione a Sanremo, Madame ha pubblicato il secondo disco (uscito a marzo) "L'amore", che ha portato dal vivo lungo lo stivale er tutta l'estate.

Il 2023 di Madame è sicuramente un anno pieno di soddisfazioni e traguardi importanti. Il suo secondo album "L’amore" è uscito il 31 marzo e ha debuttato alla #1 della Top Album FIMI. Quattordici tracce in cui racconta dell’amore nelle sue più varie sfaccettature. L'amore per Madame è come una brezza sottile che aleggia tra gli esseri umani, viventi e non, e proprio come l'aria, se non ci fosse, non ci sarebbe modo di esistere. Nell’album vivono molte donne: una prostituta, una ninfomane, una donna potente, una donna sottomessa, l’amica Matilde, una bambina, Madame stessa. "Queste donne che racconto sono solo alcune e come tutte vivono l’amore, il sesso, l’intimità, l’intensità, il dolore, la mancanza, l’ossessione, la privazione, la dipendenza, la gioia, l’energia e le forti emozioni", racconta l’artista.