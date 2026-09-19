Nicola Sardella torna sotto i riflettori: 37 anni di pizza, passione e...sfide televisive

Nel suo lavoro tecnica e territorio viaggiano insieme. Ventricina teramana, porchetta, zafferano di Navelli e altre eccellenze abruzzesi entrano nelle sue pizze e vengono reinterpretate in chiave contemporanea. Tra i suoi progetti c'è anche la Pinzata Teramana, nata da una particolare miscela di farine e cereali e pensata per dare vita a un prodotto fortemente identitario.