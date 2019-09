Nick Cave and The Bad Seeds, annuncio a sorpresa: in arrivo "Ghosteen" il nuovo doppio album

"Caro Joe, puoi aspettarti un nuovo album la prossima settimana ". Nick Cave ha annunciato così l'uscita del nuovo lavoro con i The Bad Seeds , rispondendo alla domanda di un fan tramite il suo blog personale "The Red Hand Files". Si chiamerà " Ghosteen " e sarà un doppio album composto da 10 tracce: otto faranno parte del primo disco, le restanti due - definite dal cantante "brani lunghi" - del secondo. Le due parti di "Ghosteen" saranno collegate tra loro da uno "spoken word" (letteralmente, "parola parlata", una sorta di intermezzo).

Fuori la copertina e i nomi delle tracce - Il frontman dei The Bad Seeds non ha dato un'indicazione precisa sul giorno di uscita, la settimana prossima, del loro 17esimo lavoro in studio, ma sempre in risposta al fan Joe, ha reso pubblica la copertina e la tracklist completa di "Ghosteen". "Le canzoni del primo album sono i bambini - ha commentato Cave - mentre quelle del secondo album sono i loro genitori. Ghosteen è uno spirito migratore".





La tracklist di "Ghosteen":