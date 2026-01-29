Nameless Winter, Gigi D'Agostino star di punta della prima edizione
Un weekend fra i monti e con tanta musica: dj italiani e internazionali si alternano nella scaletta
© ufficio-stampa
Musica e paesaggi montani: la prima edizione di Nameless Winter, in programma per sabato 14 e domenica 15 febbraio a Barzio, si prepara ad accogliere il pubblico. L'edizione invernale di Nameless Festival anticipa quella estiva che si terrà a Lecco dal 30 maggio al 1 giugno. Un grande evento che ogni anno riunisce appassionati di musica elettronica da tutto il mondo.
La scaletta completa
Ad aprire le danze durante la prima giornata sarà Gigi D'Agostino, icona della dance italiana. Seguiranno le performance di Merk & Kremont, Zomboy, Automhate, Marnik, Conrad Taylor e Kiss'N'Fly. Domenica 15 febbraio, Edmmaro, Rudeejay, Yetti, Astrality, Padma San e Danilo Seclì anticiperanno l'esibizione di Axwell, dj e produttore di fama internazionale.
Tra musica e sci
Un evento all'insegna del divertimento, in cui a fare da protagonista sarà un grande palco, che nelle due giornate ospiterà tanta musica intrattenendo i partecipanti. Per chi ama sia la musica che lo sci, domenica 15 febbraio i partecipanti che hanno acquistato il 2-Day Pass potranno partecipare a un Après-Ski sulla terrazza panoramica dei Piani di Bobbio.
Ritorno alle origini
Nameless Winter vuole offrire un'esperienza più immersiva, intima e incentrata sulle radici elettroniche del Festival. Non casuale la scelta della location, Barzio, luogo che ha ospitato Nameless Festival dal 2015 al 2019 e che ha visto l'evento crescere e diventare un appuntamento dal sapore sempre più internazionale, trasformando la valle in un'esperienza collettiva senza precedenti. L'appuntamento proseguirà in estate a Lecco con la tredicesima edizione del Festival.