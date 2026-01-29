Nameless Winter, Gigi D'Agostino star di punta della prima edizione

Nameless Winter vuole offrire un'esperienza più immersiva, intima e incentrata sulle radici elettroniche del Festival. Non casuale la scelta della location, Barzio, luogo che ha ospitato Nameless Festival dal 2015 al 2019 e che ha visto l'evento crescere e diventare un appuntamento dal sapore sempre più internazionale, trasformando la valle in un'esperienza collettiva senza precedenti. L'appuntamento proseguirà in estate a Lecco con la tredicesima edizione del Festival.