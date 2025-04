È morto il regista e scrittore Angelo Longoni

Rigoroso, con una scrittura mai ridondante, essenziale, ma sempre diretta ed efficace, Longoni ha lavorato fino all'ultimo. A marzo era in tournée il suo 'Chi è io' con Francesco Pannofino ed Emanuela Rossi e dal 14 al 19 maggio tornerà al Parioli Costanzo di Roma il suo 'Noi Giuda' con Massimo Ghini, "che è un po' il suo testamento", ha raccontato la moglie. Uscirà invece postumo per Giunti il suo ultimo romanzo, "Destini", "un thriller che racconta come il destino faccia incrociare persone, casualmente, in situazioni totalmente avulse l'una dall'altra e fa sì che anche chi è predestinato a morire riceva in realtà un dono che non si aspettava. Ne avevamo già tratto una sceneggiatura", anticipa l'attrice: "che sarà la mia opera seconda da regista".

"Il mondo è pieno di gente in salute che muore prima di un malato al quale non si darebbe più nessuna chance di sopravvivenza. Quanto possa durare la vita di ognuno dipende da uno schioccare di vita, da una distrazione in autostrada, da un piede messo in fallo, da una giornata piovosa, da un treno perso, da una coronaria costruita ed altri casi fortuiti. Non è sempre la gravità di una malattia a uccidere, ma il destino", scrive Angelo Longoni nel romanzo che uscirà il 15 maggio prossimo.