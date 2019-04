Morto il drammaturgo Mark Medoff, autore di "Figli di un dio minore"

Mark Medoff, 79enne drammaturgo e sceneggiatore statunitense noto per "Figli di un dio minore", è morto in un ospizio di Las Cruces, in Nuovo Messico. Autore di 30 opere teatrali, ha scritto, prodotto o diretto in totale 19 film. L'adattamento cinematografico di "Figli di un dio minore", storia d'amore tra un insegnante di una scuola per non udenti e una donna sorda, ha fatto vincere l'Oscar come miglior attrice protagonista nel 1987 a Marlee Matlin.