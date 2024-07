Morto l'attore Roberto Herlitzka, è stato Aldo Moro in '"Buongiorno, notte"

Il cinema arriva negli anni '70 con Lina Wertmuller che lo vuole in molti film come "Film d'amore e d'anarchia" e "Scherzo del destino" e anche in lavori teatrali. Nell'epoca gloriosa degli sceneggiati Rai il talentuoso Herlitzka è tra i protagonisti di molti lavori tra cui "La Certosa di Parma" di Mauro Bolognini, accanto ad Andrea Occhipinti, Lucia Bose', Ottavia Piccolo e Laura Betti e "Marcellino pane e vino" di Luigi Comencini. Il suo talento e anche il suo carisma hanno attirato grandi registi: tra teatro e cinema una carriera da gigante. Da "Oci ciornie" a "Gli occhiali d'oro" a "In nome del popolo sovrano" di Gigi Magni con Alberto Sordi. Ma il ruolo che lo ha per sempre segnato con il pubblico è quello indimenticabile di Aldo Moro in "Buongiorno notte" di Marco Bellocchio nel 2003: quell'anno vinse il Nastro d'argento come miglior attore protagonista e il David di Donatello come miglior attore non protagonista.



Nel 2013 al Bari International Film Festival ha ottenuto il Premio Vittorio Gassman come miglior attore protagonista per il film "Il rosso e il blu". Tra i ruoli nei quali lo si ricorda maggiormente anche quello del cardinale ossessionato dalla cucina nel film da Oscar "La grande bellezza di Paolo Sorrentino".



Amleto, Aldo Moro ma anche la satira di Boris in tv, di cui è stato guest star della serie e alcuni ruoli come doppiatore, come nel film cult "Shining" in cui ha dato la voce al “fantasma” barista Lloyd che incontra nella sua follia. Tra gli ultimi film a cui ha lavorato "Il bambino nascosto" di Roberto Andò, film di chiusura della Mostra di Venezia nel 2021, e "Leonora addio" di Paolo Taviani, presentato al festival di Berlino.