© Afp
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"Non ho mai capito perché avessi tanto successo: con appena due scene e una battuta sono diventata famosa in tutto il mondo". Così Veruschka von Lehndorff ricordava il suo passaggio in Blow-Up di Michelangelo Antonioni. Si è spenta a 87 anni, come hanno confermato i familiari a Bild, Der Spiegel e Zdf. Considerata la prima supermodella tedesca, resta un simbolo della moda e della fotografia internazionale.
Nel 1966 pochi minuti nel film bastarono a consegnarla alla leggenda. Alta 1,83 metri e circondata da un'aura enigmatica, Veruschka fu una delle donne più fotografate della sua generazione. Lavorò tra Parigi e New York, apparve sulle copertine delle principali edizioni di Vogue e, nel 1967, su quella di Life. Per un periodo fu anche tra le indossatrici più pagate del pianeta.
Lo stile eccentrico e i progetti di bodypainting, con cui trasformava il proprio corpo in una tela fino a mimetizzarsi con pietre, piante, muri e paesaggi, la resero inconfondibile. A metà degli anni Settanta si allontanò dalla moda dopo i contrasti con la direttrice di Vogue America: non voleva essere apprezzata solo per l'aspetto, e continuò come pittrice, fotografa e artista performativa.
Nata il 14 maggio 1939 in Prussia orientale, con il nome di Vera Gottliebe Anna von Lehndorff, da bambina conobbe la tragedia. Il padre, il conte Heinrich von Lehndorff-Steinort, partecipò alla resistenza contro Hitler e alla congiura del 20 luglio 1944. Dopo il fallito attentato fu arrestato e giustiziato a Berlino-Plötzensee il 4 settembre. Lei aveva cinque anni. La madre, incinta, venne internata in un campo di lavoro, mentre le figlie furono portate in una struttura per bambini gestita dalle SS. Finita la guerra, la famiglia perse la tenuta e passò da un campo profughi all'altro. Dopo gli studi d'arte e il trasferimento in Italia, a Firenze la scoprì il fotografo Ugo Mulas e cominciò la sua carriera.
L'ex compagno, il fotografo Franco Rubartelli, l'ha ricordata in un post su Instagram: "Aveva un modo di stare al mondo che non si impara; lo si porta dentro. Le persone come Veruschka non se ne vanno del tutto. Rimangono in una foto, in un profumo, in una canzone, in un modo di sorridere. Rimangono in quei dettagli che un giorno riaffiorano senza preavviso e ci riportano alla mente il suo nome". Rubartelli contribuì al lancio internazionale della modella nei primi anni Sessanta, quando i due erano legati anche sentimentalmente. Negli ultimi anni Veruschka viveva appartata a Berlino, ma restava in contatto con i giovani artisti. È morta nella sua casa, circondata da amici e familiari. Una parte del suo archivio è stata donata al Museo della Prussia orientale di Lüneburg.
© ufficio-stampa | Sardegna 1964. Copyright Archivio J. Moncada
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