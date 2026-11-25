"Non ho mai capito perché avessi tanto successo: con appena due scene e una battuta sono diventata famosa in tutto il mondo". Così Veruschka von Lehndorff ricordava il suo passaggio in Blow-Up di Michelangelo Antonioni. Si è spenta a 87 anni, come hanno confermato i familiari a Bild, Der Spiegel e Zdf. Considerata la prima supermodella tedesca, resta un simbolo della moda e della fotografia internazionale.