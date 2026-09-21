Monti della Laga, 110 borghi al centro di un Osservatorio di Prossimità

Centodieci borghi rurali distribuiti tra Abruzzo, Lazio e Marche, al centro di un progetto che unisce ricerca, dati e partecipazione delle comunità. È questo il cuore dell’Osservatorio di Prossimità dei Borghi e Sentieri della Laga, il cui rapporto sarà presentato ufficialmente lunedì 28 settembre 2026, dalle ore 15.00, in Villa Celimontana, sede della Società Geografica Italiana.