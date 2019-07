Mick Jagger chiude il Festival di Venezia con "The Burnt Orange Heresy"

GLI ITALIANI A VENEZIA - Capotondi si va ad aggiungere alla lunga lista di registi italiani che animeranno la 76esima edizione del Festival. In concorso (per la sesta volta) dovrebbe esserci infatti Mario Martone con la versione cinematografica del dramma di Eduardo De Filippo "Il Sindaco del Rione Sanità" e il nuovo film di Giorgio Diritti "Volevo Nascondermi" dedicato alla vita tormentata del pittore Antonio Ligabue (Elio Germano). E' quasi certa poi la presenza di "Martin Eden" di Pietro Marcello con Luca Marinelli, libera trasposizione del romanzo di Jack London su un giovane marinaio americano che lotta per diventare uno scrittore.



DUE ANTEPRIME MONDIALI - Fuori dalla gara sono date per altamente probabili le anteprime mondiali di due eventi televisivi: la serie di Paolo Sorrentino "The New Pope" con John Malkovich accanto allo young Pope Jude Law e quella di Stefano Sollima "Zero Zero Zero" dal best seller di Roberto Saviano sul traffico di cocaina.



TITOLI INTERNAZIONALI - L'attesa resta alta per il nuovo film di Martin Scorsese "The Irishman" con Robert De Niro, Al Pacino, Joe Pesci, dopo una lunga gestazione e altrettanti costi. Variety nella line up veneziana include l'odissea nello spazio di Brad Pitt "Ad Astra" di James Gray, il dramma familiare di Noah Baumbach con Scarlett Johansson, Adam Driver e Laura Dern, il "Joker" con Joaquin Phoenix, "The Aeronauts" di Tom Harper che riunirà dEddie Redmayne e Felicity Jones. In pole position anche "Against All Enemies" con Kristen Stewart nei panni dell'attrice Jean Seberg, controllata dall'FBI per il suo sostegno al movimento Black Panther.



POLANSKI E ALLEN, DOPPIO SCANDALO IN LAGUNA - A Venezia potrebbe riuscire anche il colpo del nuovo film di Roman Polanski "An Officer and a Spy" con il premio Oscar Jean Dujardin impegnato sul dossier Dreyfus, un noto caso di antisemitismo in Francia. L'arrivo di Polanski rischia di provocare scalpore in seguito alla sua espulsione dagli Oscar. Così come non passerebbe inosservata la première di Woody Allen, con "A Rainy Day in New York", bloccato per le vicende giudiziarie che hanno coinvolto il regista