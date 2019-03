Michele Bravi torna a parlare dopo l'incidente: "Sto cercando di costruire la realtà"

Il 22 novembre dello scorso anno, il cantante, a bordo di un'auto noleggiata, aveva urtato una donna che viaggiava in moto, che non è sopravvissuta allo schianto, morendo in ospedale.



L'ultimo messaggio sui social di Bravi era stato del suo staff a proposito dell'incidente: "Quanto accaduto ha certamente ed intimamente sconvolto le vite di tutti coloro che erano legati alla persona che non c'è più e a Michele".