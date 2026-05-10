Mediterraneo, il primo album è “Nel mare di questo rumore”

C’è un momento in cui il rumore diventa troppo. Troppi stimoli, troppe parole, troppe risposte immediate, troppe guerre. È da questo punto che nasce “Nel mare di questo rumore”, un progetto già disponibile online e composto da 9 brani, 8 già pubblicati come singoli e una traccia inedita, “messIA”, che rappresenta il cuore concettuale del disco.