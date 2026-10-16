Mattia, con “Runway” la passerella diventa il luogo del giudizio: “Non lascio agli altri la regia di quello che sono”

Con rispetto, ma senza paura. “Vogue” è un riferimento gigantesco, perché ha mostrato quanto corpo, moda e performance possano diventare parte integrante del linguaggio pop. Non volevo rifarlo, anche perché sarebbe stato impossibile e senza senso. Mi interessava quell’attitudine, quel modo di stare davanti alla macchina da presa, quella libertà. Poi, però, devi portare tutto dentro il tuo mondo. Altrimenti non è più una reference, diventa una copia.