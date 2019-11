Matthew Mccounaughey compie 50 anni: l'attore premio Oscar guida la riscossa degli uomini senza tempo

C'è chi parla già del fascino imbattibile dei cinquantenni. A guardare Matthew Mcounaughey, che oggi compie mezzo secolo, c'è quasi da crederci. L'attore premio Oscar per la sua straoridinaria e sofferta interpretazione in "Dallas Buyers Club" è in effetti in una forma straordinaria.

Nei giorni scorsi lo hanno persino definito un angelo. La California bruciava e il sex symbol era in strada a distribuire pasti per i vigili del fuoco impegnati a domare le fiamme. Col cappello da cowboy e un sorriso contagioso era a bordo pista ad abbracciare l'amico Lewis Hamilton che vinceva il suo sesto mondiale di automobilismo in Texas.

La carriera di Mccounaughey, sposato e padre di tre figli, è una fiaba hollywoodiana. L'attore si è fatto un nome in commedie blockbuster come "Prima o poi mi sposo" (2001), "Come farsi lasciare in dieci giorni" (2003) e "A casa con i suoi" (2006) che puntavano tutto sul suo aspetto fisico e l'allure del bello e impossibile. Grazie alla fama conquistata decide di dare una strerzata decisa e coraggiosa alla propria carriera. Indimenticabile il suo ruolo da coprotagonista nella prima stagione di "True detective". Matthew è irriconoscibile: magrissimo, smunto, sciatto. Si spoglia della sua bellezza per esprimere al meglio il suo talento. E ci riesce. Una parte che è complementare a quella di "Dallas Buyers Club": l'interpretazione di Ron Woodfoord, il rude texano che contrae l'Hiv ma riesce a scavalcare i pronostici dei medici, gli vale l'Oscar.

Da allora Mccounaughey è considerato uno dei migliori attori della sua generazione a Hollywood. Per qualcuno potrebbe entrare nel cast dell'attesissimo nuovo Batman con Robert Pattinson per vestire i panni dell'avvocato Harvey Dent, che nel sequel diventerà il celebre Due Facce.