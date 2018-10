"Mogol e il figlio Francesco hanno scritto questo brano per poi metterlo in un cassetto - spiega Rotelli -. Francesco me l’ha fatto ascoltare non molto tempo fa e sono rimasto stupito, sembrava che Mogol, 10 anni prima, avesse scritto quelle parole pensando proprio a me, descrivendo delle parti precise del mio carattere e raccontando il mio stato d'animo. Cantare una canzone inedita scritta da Mogol credo sia il sogno di tutti i cantanti in Italia, un po' come salire sul palco di Sanremo. Sono quei sogni che hai fin da piccolo. Sarò per sempre grato a Mogol e a Francesco per l'opportunità che mi hanno dato e che mi stanno dando, so che non è cosa ordinaria".



A questo proposito Mogol ha dichiarato: "Marco Rotelli è un giovane cantante che è riuscito a interpretare “Dinosauro” con il giusto feeling".