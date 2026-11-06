Marco Mengoni ha inaugurato la sua residency "Allo Sbagliato" a Milano

Marco Mengoni ha dato ufficialmente il via alla programmazione di "Allo Sbagliato", il nuovo spazio milanese - al Teatro Principe - con la sua direzione creativa: sette settimane (dal 5 novembre al 19 dicembre) con 36 serate ognuna diversa da quella precedente. Per il cantautore "sbagliato" è tutto ciò che non è canonico: ciò che sorprende, spiazza e che, anche solo per un dettaglio, non è quello che ci si aspetta. Un'idea che diventa il filo conduttore dell'intero progetto, dal programma all'allestimento fino al modo di vivere la serata. Al centro una residency del cantautore da 26 serate dal vivo, in cui Mengoni si esibisce in mezzo al pubblico insieme alla sua band di 11 musicisti, per annullare ogni barriera: non ci sono transenne né palco, il pubblico circonda l'area dell'esibizione e Mengoni è libero di muoversi per tutto lo spazio del club. La musica, tutta suonata dal vivo, affonda le radici nel soul, nel blues e nel rhythm and blues, tra groove e un certo gusto per l'imperfezione, che dà il nome al progetto. Non c'è una scaletta prestabilita: sera dopo sera, il cantautore e i suoi musicisti le danno forma anche all'ultimo momento, attingendo a un repertorio di circa sessanta brani, per metà tratti dal catalogo del cantautore e per metà scelti tra le canzoni che ama, che lo hanno influenzato e ispirato. Intorno alle sue 26 serate si alternano appuntamenti dedicati alla comicità, serate con ospiti musicali e un dj set. E anche quando non è protagonista, Mengoni potrebbe comparire nei modi più diversi: da ospite musicale a presentatore, da disturbatore a spalla comica. Tutte le serate sono da vivere offline: all'ingresso il telefono viene chiuso in una custodia, perché al pubblico si chiede solo di essere presente.