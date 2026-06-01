Marco Colavecchio si conferma una delle figure più versatili e autorevoli della musica italiana contemporanea

Marco Colavecchio ha inoltre prodotto dischi e canzoni per Paolo Vallesi, Luisa Corna, Einar, Lisa, Alessandro Canino e Denisee, e corista autore e compositore del brano “Gli ultimi romantici” singolo contenuto nell’ultimo album di Eros Ramazzotti. Marco è inoltre autore e compositore di quattro brani dell’album “Battito Infinito” disco d’oro sempre di Eros Ramazzotti. Autore e compositore, insieme a Ramazzotti, Munda e Romitelli, del brano “El Paraiso Junto a Mi” dell’artista spagnolo Sergio Dalma, artista con il quale ottiene anche il disco d’oro. Autore, compositore, produttore, arrangiatore e polistrumentista, vanta un percorso artistico di oltre trent’anni tra collaborazioni prestigiose, tournée nazionali internazionali e importanti produzioni discografiche.