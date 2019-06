Marco Carta, dalla vittoria ad "Amici" al coming out in tv

E' ancora oggi uno dei vincitori di "Amici" più amati dalla gente. Marco Carta è diventato popolare per il grande pubblico nel 2008, trionfando nel talent di Maria De Filippi dopo una stagione in cui aveva diviso pubblico e critica per il suo modo di cantare. Ma il cantante sardo, nato a Cagliari nel 1985, se ha una cosa di cui non difetta è il carattere. Rimasto orfano in giovane età (il padre è morto quando aveva 8 anni, la madre quando ne aveva 10), Marco non si è mai perso d'animo e ha lottato per riuscire a farcela.

La musica è sembrata essere per lui la via per emanciparsi da un destino doloroso. Dopo aver vinto "Amici", l'anno seguente, ha trionfato al Festival di Sanremo con la canzone "La forza mia", in un'edizione condotta da Paolo Bonolis e decisa dal televoto. Dimostrazione che una cosa che non è mai mancata a Carta è l'appoggio del pubblico. Nel 2011, dopo il secondo album "Il cuore muove" (certificato disco d'oro), vince il premio "Best Talent Show Artist" per i RTL Awards. Seguono due edizioni conescutive (2012 e 2013) dei Kids Choice Awards, dove a votare sono i ragazzi che lo incoronanon miglior cantante italiano.



Nel 2014 il sucesso prosegue con "Splendida ostinazione", brano che diventa disco di platino e viene premiata come "Canzone dell'estate" agli RTL Awards. Dal 2015 la sua carriera comincia a prendere strade diverse da quelle strettamente discografiche. Prima pubblica il libro "Ho una storia da raccontare", che entra tra i best seller, poi partecipa a "L'isola dei famosi", resistendo come naufrago 55 giorni e arrivando sesto nella classifica finale. Tornato sulla terra ferma pubblica l'album "Come il mondo", ma il riscontro commerciale è meno forte che in pssato.



Nel 2017 esce "Tieniti forte", sesto (e al momento ultimo) album da lui pubblicato. Anche in questo caso il lavoro si ferma al quinto posto in classifica per poi perdere contatto con le prime posizioni. Ma Marco ottiene comunuque un nuovo successo personale partecipando al talent "Tale e quale show", vincendolo. A ottobre del 2018, dopo anni di voci e smentite, ospite di "Domenica Live" da Barbara d'Urso, ha fatto coming out annunciando la propria omosessualità.