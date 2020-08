Manuel Bortuzzo a Giffoni 50: "Ho tanti sogni e voglio realizzarli tutti"

A febbraio 2019 gli spari davanti a un pub e il dolore. Manuel Bortuzzo era una giovane promessa del nuoto, e continua a esserlo perché non ha intenzione di fermarsi. Il 21enne ha scritto un libro ("Rinascere") ed è stato ospite al Giffoni Film Festival dove ha raccontato la sua storia ai ragazzi: "La passione che ho dentro mi ha spinto a non mollare, mi ha sempre portato oltre qualsiasi cosa. Sono in una situazione in cui non vorrei essere ma ho tanti sogni e voglio realizzarli tutti. Voglio prendermi tutto".