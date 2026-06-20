Mangia's Music Festival, turismo musicale d'eccellenza

La musica come strumento per raccontare un territorio. È questa la filosofia di Mangia's Musaic Festival, la rassegna in programma dal 17 luglio al 1° agosto 2026 che per la prima volta assume una dimensione itinerante, attraversando alcune delle località più affascinanti della Sicilia e proponendo una formula che unisce ospitalità di alta gamma, concerti dal vivo e scoperta del territorio.
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Il progetto nasce sotto il segno di Mangia's e si inserisce in una tendenza sempre più rilevante a livello internazionale: quella del turismo musicale. Una modalità di viaggio che vede gli eventi culturali e musicali diventare il principale motivo di scelta di una destinazione.
Mangia's Musaic Festival si propone infatti come qualcosa di diverso rispetto a una semplice rassegna di concerti. Il pubblico può costruire un vero e proprio soggiorno globale, scegliendo pacchetti che comprendono ospitalità e accesso agli spettacoli, oppure partecipando ai singoli eventi. Un modello che consente di vivere la Sicilia attraverso la sua cultura, i suoi paesaggi e la sua offerta artistica.
Per questa edizione sono state selezionate tre località simbolo dell'isola: Sciacca, Selinunte e Brucoli. Luoghi che rappresentano altrettante anime della Sicilia, tra mare, archeologia, storia, tradizioni e scenari naturali di rara bellezza.
La programmazione, affidata alla direzione artistica di Nick The Nightfly, punta su nomi capaci di attraversare generazioni e stili musicali differenti. Si parte il 17 luglio al Mangia's Torre del Barone di Sciacca con lo stesso Nick The Nightfly, figura di riferimento di Radio Monte Carlo e interprete apprezzato per il suo repertorio che spazia tra jazz, soul e pop internazionale. Il giorno successivo, sempre a Sciacca, sarà protagonista Leee John, storica voce degli Imagination, gruppo che ha segnato la musica soul-funk e dance degli anni Ottanta.
Il 24 luglio il festival si sposterà eccezionalmente al Parco Archeologico di Selinunte, Tempio di Hera (Trapani) con Jimmy Sax e la sua Band, con uno degli artisti più richiesti della scena internazionale contemporanea grazie a spettacoli che fondono jazz, elettronica e pop. Gran finale a Brucoli, nel suggestivo scenario del Mangia's Brucoli Sicily Autograph Collection: il 31 luglio saliranno sul palco i Dirotta su Cuba, mentre il 1° agosto sarà la volta dei Gipsy Kings by Diego Baliardo, autentica icona della della world music.
La scelta di artisti dal forte richiamo internazionale e dal repertorio consolidato appare perfettamente coerente con la vocazione del festival: offrire concerti di qualità in contesti esclusivi, rivolgendosi a un pubblico che cerca non soltanto intrattenimento ma esperienze da vivere e ricordare. In questo senso Mangia's Musaic Festival rappresenta un esempio concreto di come buona musica, ospitalità e valorizzazione del territorio possano integrarsi, contribuendo a rafforzare il posizionamento della Sicilia tra le grandi destinazioni europee del turismo esperienziale.
I pacchetti Mangia’s per i fine settimana sono comprensivi dei biglietti per i concerti in calendario, biglietti disponibili anche esclusivamente per i concerti in quanto tali.