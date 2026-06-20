Mangia's Music Festival, turismo musicale d'eccellenza

La programmazione, affidata alla direzione artistica di Nick The Nightfly, punta su nomi capaci di attraversare generazioni e stili musicali differenti. Si parte il 17 luglio al Mangia's Torre del Barone di Sciacca con lo stesso Nick The Nightfly, figura di riferimento di Radio Monte Carlo e interprete apprezzato per il suo repertorio che spazia tra jazz, soul e pop internazionale. Il giorno successivo, sempre a Sciacca, sarà protagonista Leee John, storica voce degli Imagination, gruppo che ha segnato la musica soul-funk e dance degli anni Ottanta.