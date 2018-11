Maldestro: "Oggi non mi nascondo più dietro le storie degli altri"

Un secondo posto a Sanremo tra le Nuove proposte ma soprattutto una serie di riconoscimenti, dal premio della critica al Festival al Lunezia, il premio Jannacci e il premio Assomusica, ne hanno certificato le doti cantautorali. Ma Maldestro, al secolo Antonio Prestieri, non si è fermato. Dopo un tour e un album live acustico, ha voluto dare una sterzata al suo percorso artistico, tanto da un punto di vista di scrittura che di forma. Merito anche di un incontro importante. "In questo anno è successo che, a parte girare per l'Italia in tour, ho avuto modo di incontrare persone importanti come Taketo Gohara che hanno cambiato il mio percorso musicale".



Taketo ha firmato come ingegnere del suono lavori importanti di Capossela, Negramaro, Brunori. Come vi siete conosciuti?

Già dopo il Festival di Sanremo lo avevo individuato come la persona giusta per fare un salto di qualità, ma in quel momento avevo preferito proseguire con il produttore con cui avevo fatto il pezzo sanremese. Dopodiché, qualche mese dopo, l'ho chiamato. Lui ha la straordinaria capacità di capire chi sei e cosa vuole da te.



I testi di questo lavoro sono molto personali.

Le canzoni sono nate in maniera naturale. Oggi posso raccontare le mie storie senza nascondermi dietro gli altri come avevo fatto fino ad ora. Ho fermato un pezzo della mia vita reale in questo disco. Taketo mi ha detto di raccontarmi in prima persona per mostrare la mia anima.



Hanno avuto una funzione terapeutica?

Ho sempre detto che al nulla preferisco il dolore. Quando hai a che fare con il dolore lo maneggi e puoi risolverlo. E infatti ora sto meglio. Prima avevo paura della mia nudità, oggi posso dire che è la mia forza.



Come è cambiata la tua musica oggi?

Ho dato più spazio a parole e voci e mi ha messo addosso dei vestiti più leggeri che fanno risaltare le storie. L'album è stato registrato tutto in acustico, senza nessun ausilio di elettronica.



Taketo è stato fondamentale in questo cambio o avevi in mente verso dove muoverti già prima di lavorarci insieme?

Avevo già in mente di andare in quella direzione. Taketo ha messo la ciliegina sulla torta, con il suo estro ha dato forma ai miei pensieri.