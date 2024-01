Madonna fa una gaffe sul palco e lancia una frecciatina a Lady Gaga

L'affondo a Lady Gaga

Dal pubblico si sono alzati dei mormorii di disapprovazione, così la popstar si è scusata per la gaffe ma ha anche colto l'occasione per lanciare una frecciatina a una collega più giovane: "Ok vi siete arrabbiati con me perché prima ho detto 'Ciao Boston'. Mi dispiace davvero, che errore è stato?! È un po come se voi aveste detto 'stasera canta Lady Gaga'. Non mi sarebbe piaciuto". "Voglio dire, nulla contro Lady Gaga, la amo, sì la amo. Perché io amo tutte quelle più basse di me", ha poi precisato tra le risate generali. Una seconda "vittima" per la Ciccone, che già a New York se l'era bonariamente presa con il conduttore Andy Cohen per le sue recensioni non sempre positive su di lei.