Madonna cerca chef che cucini kosher e sia disposto a viaggiare: "125mila euro all'anno"

Cercasi Top Chef con esperienza in case private per cliente VVIP, disposto a spostarsi tra Londra, Lisbona e New York e capace di cucinare pasti kosher ...(conformi alle leggi della Torah seguite dal popolo ebraico, ndr)". L'inserzione è apparsa sul sito Talent Private Staff, un'agenzia di collocamento online per personale domestico di prestigio e il cliente VVIP in questione, sarebbe, secondo gli indizi raccolti dalla stampa inglese, nientemeno che Madonna. La popstar offrirebbe uno stipendio che si aggira tra i 100mila e i 125mila euro l'anno.

"Per essere adatto a questo ruolo", si legge nella descrizione dell'inserzione, bisogna quindi essere a conoscenza della cucina kosher. "The Principal, (ovvero il cliente e datore di lavoro, ndr) non gestisce una cucina kosher (attrezzatura separata per carne / latticini, ecc.) ma lo chef deve conoscere tutte le regole di base (niente latticini e carne serviti insieme, niente carne di maiale, il pesce deve avere pinne e scaglie - niente pesce spada, crostacei ecc.)". E ancora: "I cibi preferiti dal cliente sono la cucina italiana (il risotto è il preferito), l'asiatico - sushi / sashimi, piatti classici europei e americani. Non viene richiesto uno chef raffinato; il cibo deve essere sano, semplice e familiare. Il candidato cucinerà per il cliente, per ogni ospite / staff e per i suoi bambini (che amano il cibo e mangiano come il Principale).



L'inizio dell'attività è previsto già a partire dal prossimo mese. Madonna vive attualmente in Portogallo dove David, il figlio tredicenne, si sta allenando per diventare un calciatore professionista, ma la sua abitazione principale resta quella londinese a Mayfair anche s spesso la popstar trascorre molto tempo a New York.