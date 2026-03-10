Dopo una lunga pausa Madame torna con un nuovo album, "Disincanto", fuori dal 17 aprile. Il terzo progetto in studio della cantante vicentina, all'anagrafe Francesca Calearo, arriva dopo la pubblicazione di "L'amore" (2023) e "Madame" (2021). L'annuncio arriva tramite il suo profilo Instagram: "Perché? Perché ci sono voluti tre anni? Perché ho mollato tutto sul più bello? Perché mi sono chiusa dentro di me, così dentro da non riuscire più ad uscirne? Perché non sono stata forte? Non ho le risposte. Ho solo tante, tantissime domande. E un disco", ha scritto la rapper nel post.