Madame torna con il nuovo album "Disincanto", in arrivo ad aprile
La cantante vicentina ha dato l'annuncio con un post sui social, a tre anni dal suo ultimo disco
© Ufficio stampa
Dopo una lunga pausa Madame torna con un nuovo album, "Disincanto", fuori dal 17 aprile. Il terzo progetto in studio della cantante vicentina, all'anagrafe Francesca Calearo, arriva dopo la pubblicazione di "L'amore" (2023) e "Madame" (2021). L'annuncio arriva tramite il suo profilo Instagram: "Perché? Perché ci sono voluti tre anni? Perché ho mollato tutto sul più bello? Perché mi sono chiusa dentro di me, così dentro da non riuscire più ad uscirne? Perché non sono stata forte? Non ho le risposte. Ho solo tante, tantissime domande. E un disco", ha scritto la rapper nel post.
La probabile collaborazione con Tiziano Ferro
Non si conosce ancora la tracklist dell'album, ma in questa dovrebbe comparire anche una collaborazione con Tiziano Ferro. Il cantautore originario di Latina è un grande fan di Madame, lo dimostra la cover di "Voce" pubblicata sui social nel 2022. "Mi ricorda Carmen Consoli. Ma per fare qualcosa insieme bisogna aspettare che arrivi il pezzo giusto", aveva detto lo scorso autunno Ferro, in occasione dell'uscita del suo album "Sono un grande".
Il tour estivo
Madame ha da poco annunciato anche il "Madame Tour Estate 2026", che la vedrà protagonista sui palchi dei festival italiani. Il via il 3 luglio da Legnano (MI), poi il 6 luglio Collegno (TO), il 9 luglio a Genova, il 12 luglio a Cervere (CN), il 27 luglio a Villafranca (VR), il 29 luglio a Udine, il 3 agosto a Pescara, il 9 agosto a Cattolica (RN), l'11 agosto a Forte dei Marmi (LU), il 12 agosto a Castiglioncello (LI), il 23 agosto a Ostuni (BR), il 25 agosto a Barletta (BT), il 2 settembre a Vicenza, il 4 settembre a Trento, l'11 settembre a Palermo e, infine, il 13 settembre a Taormina (ME).