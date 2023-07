A Luca Marinelli il premio “Monini una finestra sui due mondi”

Si conferma così perfetto interprete dello spirito libero e cosmopolita, con cui il Maestro Giancarlo Menotti ha creato il Festival definendolo: “Isola dedicata completamente all’educazione dello spirito della gioventù di oggi… un angolo dove i giovani artisti possano esprimersi liberamente, sciolti dall’impegno di credi politici, scaricati dalle preoccupazioni delle varie mode estetiche e senza imposizioni di direttori autocratici”.

Il premio speciale è andato invece alla pianista Costanza Principe che ha suonato sul pianoforte che appartenne al maestro Menotti. Costanza Principe, pianista di fame internazionale, ha iniziato a esibirsi in pubblico a soli sette anni e come solista con orchestra a quindici anni.

Prima della consegna dei Premi 2023, Maria Flora Monini che insieme al fratello Zefferino e all’attuale direttrice artistica Monique Veaute, fa parte della giuria del premio, ha ricordato con affetto e riconoscenza Giorgio Ferrara predecessore di Monique Veaute, recentemente scomparso.

“Ferrara, ha sottolineato Flora Monini, non ha mai fatto mancare il sostegno e l’incoraggiamento per quanto noi Monini abbiamo cercato di fare, per accompagnare e supportare con amore e convinzione il Festival, a cui siamo molto legati dalla sua nascita”.

In passato si sono aggiudicati il premio “Monini una finestra sui due mondi”: John Malkovich, Adriana Asti, Michail Baryšnikov, Willem Dafoe, Tim Robbins, Claudio Santamaria, Juliette Gréco, Alba Rohrwacher, Victoria Thierrée Chaplin, Stefano Bollani, Luca Zingaretti, Massimo Recalcati, Angélique Kidjo.