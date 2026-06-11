Luana Bongiorno, fuori il nuovo singolo “Una canzone a metà”

“Una canzone a metà” è il nuovo singolo della cantautrice Luana Bongiorno: un brano intenso e delicato che trasforma un’esperienza profondamente personale in musica, dando voce a tutto ciò che spesso resta sospeso tra pensiero e silenzio.
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“Una canzone a metà” si muove sul confine sottile tra ciò che rimane inespresso e ciò che lentamente prende forma dentro di noi. È il racconto di un’emozione nascente vissuta con estrema sensibilità, quasi fosse ancora troppo fragile e preziosa per essere dichiarata apertamente.
Attraverso un viaggio intimo nella propria sfera emotiva, la protagonista immagina la possibilità di una connessione autentica, lasciandosi andare gradualmente all’apertura verso l’altro. Il risultato è un brano capace di raccontare la vulnerabilità senza filtri, con eleganza e profondità.
Il singolo vede la collaborazione del noto producer internazionale Nicolò Fragile, che firma una produzione raffinata e cinematografica, contribuendo a costruire un’atmosfera sonora sospesa, evocativa e contemporanea.
Tra sonorità elettroniche, R&B e pop, “Una canzone a metà” (etichetta Hit Factory productions) accompagna l’ascoltatore in un percorso introspettivo e mentale, dove la componente elettronica amplifica la dimensione emotiva e riflessiva del brano. Il videoclip è stato girato a Milano per la regia di Sea John.