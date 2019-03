Lorenzo Senni, il nuovo progetto "Stargate" tra Matera e Terraforma

"Stargate" è il nome di uno dei progetti di Lorenzo Senni , artista, musicista e perfomer elettronico che esce per la prestigiosa etichetta britannica Warp Records. Sarà protagonista a bordo dello studio di registrazione mobile di Red Bull a Matera, Capitale della Cultura 2019 , nella settimana dal 3 al 10 giugno, per poi presentare dal vivo la premiere al festival Terraforma (Villa Arconati, Bollate) il 6 luglio e successivamente sarà al Sonar di Barcellona sul palco SonarDôme di Red Bull (18-20 luglio).

"Stargate" è il progetto parallelo, trance-wave, di Senni che in concerto sarà accompagnato da una full band con il collaboratore di lungo corso Eddy Current alla chitarra e ed è stato definito da lui stesso come “qualcosa a metà tra il Tetris Effect pre-sleep e Kurt Russell”



La sua musica è un insieme stratificato di sonorità trance e psichedeliche, in un avvicendarsi di situazioni musicali caratterizzate da una forte tensione descrittiva e drammatica. Negli anni si è esibito in numerosi festival come Sonar, Mutek, Dekmantel, Club2Club, Spring Attitude e ha presentato il suo lavoro in diversi spazi espositivi, oltre ad aver fondato l’etichetta sperimentale Presto!?.