Lodo Guenzi tra tragedia e grottesco con "Morte accidentale di un anarchico" di Dario Fo

La forza dell’opera sta però nella scelta artistica di Fo: raccontare una vicenda tragica attraverso il registro del grottesco. Al centro della scena c’è il Matto, moderno giullare affetto da "istriomania", capace di travestirsi, ingannare e ribaltare i ruoli. È lui il motore dell’azione, colui che, attraverso lo sberleffo e la comicità, smaschera le menzogne e le contraddizioni di un potere rappresentato come goffo, arrogante e incapace di sostenere la propria versione dei fatti. Un teatro che prende posizione, consapevolmente. "Nei tempi bui dobbiamo cantare i tempi bui", scriveva Bertolt Brecht, autore a cui Fo si richiama apertamente anche nella scelta di stare "dalla parte del torto, perché tutti gli altri posti erano occupati". Una scelta che costò all’autore più di duecento denunce e processi, ma che rese il suo teatro uno spazio di resistenza civile oltre che artistica.