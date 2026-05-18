Lisbona presenta 'Melodramma'

Lavorando a “Melodramma”, ci siamo resi conto che, per reinterpretare davvero quei brani, dovevamo quasi dimenticarci di tutto ciò che conoscevamo già: gli arrangiamenti, i colori, il modo in cui siamo abituati ad ascoltarli. Ho dovuto riportare le canzoni alla loro ossatura principale e poi chiedermi con Dav3Tr come quelle parole potessero vivere dentro un contesto completamente diverso, come quello elettronico o di un festival. Ed è stato lì che ho riscoperto davvero la forza di artisti come Tenco, De André, Dalla , Battiato, Paoli , Lauzi e Battisti. La profondità dei loro testi, il fatto che parlino ancora di tutti noi in maniera estremamente contemporanea. Sono figure che hanno avuto il coraggio di creare un linguaggio personale senza inseguire le regole del mercato del momento’’.