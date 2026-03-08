Lisa Di Giovanni premiata alla Camera dei Deputati: “La libertà nasce dalla verità dell’informazione”

“Ricevere un premio in un luogo simbolo delle istituzioni come la Camera dei Deputati è un’emozione profonda e anche una grande responsabilità. Significa ricordare ogni giorno che l’informazione non è soltanto un mestiere, ma un impegno verso la verità e verso le persone. Nel mio lavoro cerco sempre di mettere al centro l’essere umano, le storie, le fragilità e le speranze. Credo che oggi più che mai il giornalismo debba essere un ponte tra la realtà e la consapevolezza, tra ciò che accade e ciò che la società ha bisogno di comprendere davvero. La libertà non è soltanto la possibilità di scegliere, ma il coraggio di farlo con coscienza, responsabilità e rispetto per la verità. Anche la scrittura poetica nasce da questa stessa esigenza: fermarsi, ascoltare e restituire alle parole il loro valore più autentico.”