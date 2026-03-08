Lisa Di Giovanni premiata alla Camera dei Deputati: “La libertà nasce dalla verità dell’informazione”
Un riconoscimento istituzionale per il suo impegno nel mondo dell’informazione e della cultura e, nello stesso tempo, una nuova uscita editoriale che conferma il suo percorso creativo. La giornalista e autrice Lisa Di Giovanni, originaria di Teramo e da oltre vent’anni residente a Roma, è stata premiata alla Camera dei Deputati durante l’evento “Libere di scegliere”, svoltosi nella prestigiosa Sala del Refettorio.
© Ufficio stampa
La manifestazione, dedicata al valore della libertà e della responsabilità delle scelte, organizzata dalla giornalista e conduttrice Jessica Fegatilli e dall’avvocata Eufemia Ferrara, ha riunito rappresentanti della magistratura, della politica, della cultura e dello spettacolo. Tra i premiati anche il magistrato Valerio De Gioia, l’onorevole Laura Ravetto, la psicologa Anna Maria Giannini, la giornalista Vassiliki Tziveli e l’attrice Sarah Maestri.
In questo contesto istituzionale, il riconoscimento assegnato a Lisa Di Giovanni rappresenta un tributo a un percorso costruito tra giornalismo, editoria e impegno sociale. Giornalista pubblicista, fondatrice dell’agenzia P.R. & Editoria e direttrice della rivista La finestra sul Gran Sasso e del Magazine LibrOfficina, da anni racconta la realtà con particolare attenzione ai risvolti umani e sociali delle notizie.
Parallelamente all’attività giornalistica, Di Giovanni è anche autrice di numerosi libri e promotrice di iniziative culturali. Proprio in questi mesi è uscita la sua nuova raccolta poetica “Dai-Ni-Kan – Centomila stagioni dell’anima”, pubblicata da Edizioni Jolly Roger, un viaggio interiore composto da haiku che attraversano temi universali come resilienza, rinascita, amore, empatia e trasformazione.
Un progetto letterario che si inserisce nel solco della sua ricerca poetica e che invita il lettore a rallentare, osservare e ascoltare le emozioni più profonde.
Nel giorno del riconoscimento alla Camera dei Deputati, la giornalista ha voluto sottolineare il significato di questo momento con parole che racchiudono il senso del suo lavoro:
“Ricevere un premio in un luogo simbolo delle istituzioni come la Camera dei Deputati è un’emozione profonda e anche una grande responsabilità. Significa ricordare ogni giorno che l’informazione non è soltanto un mestiere, ma un impegno verso la verità e verso le persone. Nel mio lavoro cerco sempre di mettere al centro l’essere umano, le storie, le fragilità e le speranze. Credo che oggi più che mai il giornalismo debba essere un ponte tra la realtà e la consapevolezza, tra ciò che accade e ciò che la società ha bisogno di comprendere davvero. La libertà non è soltanto la possibilità di scegliere, ma il coraggio di farlo con coscienza, responsabilità e rispetto per la verità. Anche la scrittura poetica nasce da questa stessa esigenza: fermarsi, ascoltare e restituire alle parole il loro valore più autentico.”
Il premio ricevuto rappresenta dunque un ulteriore tassello di un percorso che intreccia informazione, cultura e promozione sociale.
Un cammino che parte dall’Abruzzo, terra di origine a cui Lisa Di Giovanni è profondamente legata, e che oggi continua a Roma tra attività giornalistica, progetti editoriali e iniziative culturali, con l’obiettivo di raccontare la realtà con uno sguardo attento, libero e consapevole.