Lisa Di Giovanni, nuovi progetti e passioni: «Vorrei raccontare cosa succede quando la mente si innamora»

Dopo la pubblicazione del saggio La mente degli altri, dedicato al giudizio sociale e alle relazioni nell'era digitale, l'autrice sta lavorando a un progetto che punta a raccontare uno dei territori più complessi dell'esperienza umana: l'amore contemporaneo. L'idea è quella di unire introspezione psicologica e ironia, dando vita a personaggi autentici, imperfetti e capaci di rispecchiare le contraddizioni della vita quotidiana.