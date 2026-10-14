Lisa Di Giovanni, nuovi progetti e passioni: «Vorrei raccontare cosa succede quando la mente si innamora»

Psicologia, comunicazione e progetti culturali. Il percorso di Lisa Di Giovanni attraversa mondi diversi, accomunati da un interesse profondo per le persone e le dinamiche che regolano i loro rapporti. Oggi, accanto alle esperienze professionali maturate, si apre una nuova fase, con lo sguardo rivolto al desiderio di raccontare le contraddizioni della vita attraverso personaggi autentici, fragili e imperfetti.
© Ufficio stampa
Dopo la pubblicazione del saggio La mente degli altri, dedicato al giudizio sociale e alle relazioni nell'era digitale, l'autrice sta lavorando a un progetto che punta a raccontare uno dei territori più complessi dell'esperienza umana: l'amore contemporaneo. L'idea è quella di unire introspezione psicologica e ironia, dando vita a personaggi autentici, imperfetti e capaci di rispecchiare le contraddizioni della vita quotidiana.
«Ho sempre pensato che un romanzo possa raccontare alcuni aspetti della natura umana con una libertà che la saggistica, necessariamente, non concede. Attraverso i personaggi possiamo mettere in scena le nostre contraddizioni, persino sorriderne, senza rinunciare alla profondità», racconta Di Giovanni.
Il progetto nasce dalla curiosità verso i comportamenti umani, soprattutto quando entrano in gioco i sentimenti e la razionalità sembra lasciare spazio all'imprevedibilità. «Mi affascina la capacità dell'essere umano di complicarsi l'esistenza, soprattutto quando entrano in gioco i sentimenti. Siamo capaci di riconoscere con grande lucidità gli errori degli altri e, contemporaneamente, di giustificare i nostri con una creatività davvero inesauribile», osserva.
L'ironia potrebbe diventare così una chiave per raccontare le relazioni senza giudizi semplicistici, mostrando fragilità, errori e contraddizioni con uno sguardo capace di far sorridere e riflettere.
«Dopo aver cercato di comprendere la mente degli altri, mi piacerebbe raccontare che cosa accade quando quella mente si innamora. E magari perde buona parte della propria razionalità».
Resta centrale anche l'interesse per le dinamiche relazionali e per il modo in cui il giudizio esterno influenza la percezione di sé, un tema affrontato nel suo ultimo saggio. In una società in cui like, commenti e visualizzazioni sembrano misurare il valore personale, Di Giovanni invita a riscoprire l'importanza della consapevolezza individuale.
Il suo percorso professionale dimostra come esperienze diverse possano convergere in una stessa direzione. «Per molto tempo ho considerato questi ambiti come percorsi paralleli. Poi ho compreso che esisteva un filo capace di unirli: il mio interesse per le persone».
Accanto ai nuovi progetti narrativi, l'autrice guarda anche a iniziative culturali e occasioni di confronto con il pubblico, soprattutto con i giovani. L'obiettivo è stimolare curiosità, pensiero critico e nuove prospettive sulle relazioni e sulla società contemporanea.
Tra nuove idee e progetti futuri, Lisa Di Giovanni prosegue così il suo percorso, con la voglia di trasformare l'osservazione della realtà in storie capaci di coniugare leggerezza e profondità. Perché, quando entrano in gioco i sentimenti, anche la mente più razionale può riservare sorprese.