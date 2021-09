Line Up!, la rassegna dei nuovi linguaggi del pop nelle varie declinazioni della femminilità

Si parte il 30 settembre nella Sala Sinopoli con Rachele Bastreghi, anima femminile dei Baustelle che porterà in concerto per la prima volta a Roma il suo primo album da solista, "Psychodonna", un diario personale e intimo che si muove tra electropop, electroclash, classicità e sperimentazione pura. Nella stessa sera Emmanuelle, tra le più interessanti dj della scena italiana, performer e producer di origini brasiliane di base a Milano. Mentre il suo singolo "Italove" viene suonato alle sfilate di moda e nei parti più glamour, scelto da Matteo Garrone per "Dogman", sul palco porterà il suo live sensuale e sognante, capace di creare sonorità leggere e scanzonate fondendo house e italodisco.

Si prosegue il 2 ottobre nel Teatro Studio Borgna con Boyrebecca, la più provocatoria delle artiste in programma: una creatura tra il virtuale e il reale, tra il maschile e il femminile. Età sconosciuta, provenienza misteriosa, canta in spagnolo, inglese e italiano e riesce a mischiare in maniera del tutto originale il suo immaginario grottesco e allo stesso tempo ironico con l’elettronica più sperimentale e un reggaeton “romantico”. A seguire Ditonellapiaga, giovane artista romana che ha da poco pubblicato "Morsi", primo Ep dove dà prova di eclettismo e versatilità, spaziando con naturalezza da sonorità dance a ritmi reggaeton, dal rap al pop. Nella stessa sera, in sala Sinopoli, Margherita Vicario, istrionica artista che divide la sua carriera tra la musica e la recitazione per tv e cinema. Dopo la pubblicazione del suo secondo album "Bingo" e la sua tournée estiva, presenterà un progetto speciale realizzato per il Romaeuropa Festival 2021 dal titolo "Cosa vuoi che ne capiscano son bambini!" dedicato a bambine e bambine dai 7 anni in su e alle loro famiglie. Uno spettacolo di canzoni (dagli album dell’artista) suonate insieme al giovane pubblico, di racconti e altre sorprese.

Il 3 ottobre nel Teatro Studio Borgna spazio alla contaminazione tra suoni tradizionali e ipercontemporanei con La Niña e Bluem. Carola Moccia, vero nome de La Niña, ha la capacità di destrutturare e rimpastare il patrimonio culturale e musicale partenopeo con il futuro, creando un sound che ha il sapore di un pop contemporaneo e internazionale, definita come l’ibrido perfetto fra Rosalía e Teresa De Sio. Chiude la serata Bluem, al secolo Chiara Floris, cantautrice e produttrice sarda di base a Londra che ha appena pubblicato il suo album d’esordio "Notte": 7 tracce dal sound lunare e stratificato, arcaico ed evocativo, che hanno i titoli dei giorni della settimana, il breve periodo in cui sono state create. Un universo creativo immerso in un’oscurità avvolgente, in cui l’elettronica minimale si fonde ai suoni ancestrali e atavici della sua Sardegna.