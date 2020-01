Ligabue fa il pieno: esauriti i 100mila biglietti per l'evento per i 30 anni di carriera

Tutto esaurito per il trentennale del Liga. "30 anni in un giorno", l’evento live in data unica che si terrà il 12 settembre alla Rcf Arena Reggio Emilia (Campovolo) per festeggiare i 30 anni di carriera di Ligabue, è già sold-out. E nonostante il successo non sono previste repliche: il concerto rimarrà in data unica proprio per permettere al pubblico di vivere un’esperienza irripetibile.