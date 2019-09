Ligabue alla prima del suo musical: "Mi sono emozionato"

Le canzoni più famose di Ligabue hanno preso vita sul palco del Teatro Nazionale di Milano, divenendo protagoniste di un musical che, al debutto, ha emozionato pubblico e attori per più di due ore. Tra il pubblico anche il rocker acompagnato dalla moglie e dalla figlia, per la prima di "Balliamo sul mondo", che resterà in scena fino al 27 ottobre e partirà poi in tour fino a Marzo 2020.

"Quel decennio e stato un po' il mio!", ha aggiunto Chiara Noschese. "Quello in cui si è deciso tutto e che ha portato nella mia vita enormi cambiamenti, e le canzoni di Luciano, che sono a parer mio poesie, si inseriscono benissimo in un racconto di questo tipo", da 'Certe Notti' a 'Non è tempo per noi', 'Tra palco e realtà', 'Urlando contro il cielo' e tante altre".



Non poteva mancare "Balliamo sul mondo", la storica hit del Liga che dà il titolo al musical e che ha acceso il pubblico in platea. Per il finale un ricco di musiche rock inserite in un travolgente medley, ha coinvolto pubblico e attori in un ballo collettivo.