Il ritorno di Leonardo Monteiro: "Promesse tempeste" è la luce in fondo al tunnel

"Promesse tempeste" è il nuovo singolo inedito di Leonardo Monteiro, di cui Tgcom24 vi presenta il video in anteprima. Per il ballerino e cantante un ritorno dopo un periodo difficile che lo ha tenuto lontano dalle scene per oltre un anno, con il grande desiderio e ispirazione a fare quello che da sempre è vitale per lui: la musica. Il video racconta un incontro travolgente tra due persone, con il ritmo frenetico di una relazione in subbuglio. Tra sguardi, "Promesse e Tempeste" quotidiane, il video cattura l’intensità e l’incertezza del primo incontro e il gusto ipotetico del ciò che potrebbe essere.