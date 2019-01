Lele Pons, 32 milioni di follower e un sogno: "Recitare nelle telenovelas"

Hai oltre 32 milioni di follower su Instagram, ma ti definisci una persona solitaria. Non c'è contraddizione?

No, perché più hai successo e più ti senti sola. Non sai se chi ti sta vicino ti sta usando oppure no. Ogni giorno per lavoro incontro e parlo con tante persone, non ho mai molto tempo per me e per la mia famiglia. Non tutti però capiscono che sei stanco e stressato, che ogni tanto vuoi stare un po' da solo.



Che rapporto hai con i tuoi fan e con gli haters?

Rispondo spesso ai fan, hanno anche il mio numero. Invece quando scrivono gli haters dò il telefono al mio manager o a mia mamma, cerco di ignorarli. Se qualcuno pensa male di me non ci posso fare niente, non ho il potere di cambiare la sua idea. Potrei piangere e cambiare il mio atteggiamento, ma preferisco ignorarli e continuare con la mia vita



In pochi anni sei diventata un fenomeno, qual è il segreto del tuo successo?

Nei miei video lascio parlare il corpo e la musica. In questo modo non devi essere americana, spagnola o italiana per capire. Inoltre pubblico qualcosa di nuovo tutti i giorni, è impossibile non vedermi, prima o poi mi vedi di sicuro!



Dopo un singolo di successo, "Celosa", stai lavorando a un disco e un documentario. Cosa ti piacerebbe fare da grande: musica, cinema, moda o altro?

Cinema, mi piacerebbe recitare e anche diventare mamma. Adesso sono giovane, ma tra qualche anno perché no....





Qual è il tuo più grande sogno nel cassetto?

Vorrei recitare in una telenovela perché le adoro! Mi piace "La fea más bella", che è come "Ugly Betty" ma in messicano e "Santa Diabla" con Gaby Espino. Mi piacerebbe essere la cattiva, perché è una cosa che non sono nella vita. Sarebbe una cosa nuova per me, un personaggio che non potrei mai essere nella vita reale.