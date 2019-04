Si intitola " Macerie " il nuovo brano della cantautrice abruzzese Laura Ciriaco , in uscita il 6 aprile, a distanza di 10 anni dal terremoto de L'Aquila. "Volevo raccontare come io, la mia famiglia, i miei amici e la grande maggioranza degli abruzzesi abbiamo vissuto e affrontato l'evento, volevo la forza in questo brano". Tgcom24 vi offre in anteprima il video della canzone.

Il video, per la regia di Brace Beltempo, è stato girato nella città de l’Aquila: "Abbiamo cercato di mostrare alcuni dei luoghi simbolo della città (piazza Duomo, Il castello, la fontana luminosa), che sono luoghi che io ho vissuto e frequentato per anni, quando frequentavo l’università a l’Aquila dove mi sono poi laureata, post sisma in una sede provvisoria nel 2013 - racconta la cantante che ha partecipato all'edizione 2018 di "The Voice" -. Una parte del video è stata girata nel comune di Fagnano Alto, comune natale di mio nonno (che compare nell’ultimo frame del video e che oggi ha 95 anni, il fato vuole che il giorno del compleanno di mio nonno sia proprio il 6 aprile): qui ho passato tutte le estati della mia vita ed è anche dove vivevo quando frequentavo l’università. Tutti i miei ricordi più belli dell’infanzia e dell’adolescenza sono legati a quei luoghi e ancora oggi appena posso “scappo” lì per ricaricare le batterie”.