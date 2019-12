L'anno inizia nel segno dello stupore con Raul Cremona e il "Festival della magia"

Puntuale come ogni anno torna, a grande richiesta al Teatro Manzoni di Milano, il "Festival della Magia". Un appuntamento unico adatto al pubblico di tutte le età, un viaggio da non perdere nel mondo della magia e dell’illusionismo per festeggiare l’inizio del nuovo anno all’insegna del divertimento e dello stupore. Maestro di cerimonie l’estroso Raul Cremona, ideatore e padrone di casa di questo show, che, insieme alla sua ormai collaudata spalla, il comico Felipe, ancora una volta calcherà il palcoscenico del Manzoni con un cast d’eccezione proveniente da tutto il mondo.