È morto il compositore Lalo Schifrin, genio argentino autore della musica di “Mission: Impossible”

Nel corso di una carriera sterminata, ha composto oltre 100 colonne sonore tra cinema e tv. Tra i capolavori: Mission: Impossible (tema celeberrimo in 5/4 e icona della saga); Cool Hand Luke, Bullitt, Dirty Harry; Serie TV come Mannix, Starsky & Hutch, Medical Center. Il tema di “Mission: Impossible” era diventato un monumento culturale, tanto da entrare nella Grammy Hall of Fame e restare associato anche ai lungometraggi con Tom Cruise. Lalo Schifrin ha firmato oltre 100 colonne sonore tra cinema e televisione. Tra i titoli più noti: Bullitt, Dirty Harry, Enter the Dragon, Cool Hand Luke e Il gatto a nove code. In TV, è stato autore di musiche per serie cult come Starsky & Hutch e Mannix.