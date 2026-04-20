La cantautrice maladie des if fuori con 'spacca15 (harakiri)': terzo capitolo di un’ideale quadrilogia
spacca15 (harakiri) è il terzo capitolo di un’ideale quadrilogia – iniziata con Origami e proseguita con Hikikomori – in cui la cantautrice maladie des if rilegge il percorso ciclico (丸, maru) di una vita al femminile in tempesta, alla costante ricerca di sempre più sfuggenti scampoli di felicità.
© Ufficio stampa
Attraverso una visione romanticamente “fumettistica” della società e della cultura nipponiche, il progetto intreccia fragilità intime e tensioni contemporanee, dando voce a un universo emotivo complesso ma profondamente umano.
A volte l’unica soluzione immaginabile sembra essere quella senza ritorno. Ma cosa accade se questo pensiero non nasce da una mente schiacciata dal dolore, bensì dallo spietato rigetto del fallimento da parte di chi aveva promesso di restare accanto a quel dolore per sempre? spacca15 (harakiri) si muove proprio su questo crinale sottile, trasformando una frattura interiore in racconto, denuncia e consapevolezza.
Il brano, disponibile nelle principali piattaforme digitali, porta anche la firma di Eugenio Cerocchi ed è prodotto da Lori De Falco con Alex D’Errico e Franco Iannizzi per l’etichetta Lab Music Factory APS. Cover art e shooting: Zoe Ferrara. Il video è stato girato a Roma da Viviana Iannizzi.