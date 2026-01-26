L’apocalisse all’ora del tè

In un giorno qualunque di un giardino inglese qualunque, tre vecchie amiche (Sally, Vi e Lena) inciampano sui propri ricordi, inzuppando pettegolezzi nel tè del pomeriggio, quando - improvvisamente, inaspettatamente - una loro conoscente (la signora Jarrett) sbuca da una siepe e si aggiunge alla compagnia. Il suo arrivo è rivelatore, smaschera le convenzioni, porta la cruda realtà nel salotto cotonato e finto delle lobotomizzate signore londinesi.