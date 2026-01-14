Cinema, Kiefer Sutherland arrestato dopo una lite con un autista

Una notte che si è trasformata in un nuovo capitolo giudiziario per Kiefer Sutherland. L'attore canadese è stato arrestato a Los Angeles con l'accusa di aggressione e minacce nei confronti di un autista di un servizio di trasporto privato. L'episodio è avvenuto poco dopo la mezzanotte, in una zona a sud di Hollywood Hills, e ha richiesto l'intervento immediato della polizia.