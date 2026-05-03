Katia Zaia: “Virale 2.0” è un messaggio d’amore senza limiti"

Scritto dalla cantautrice Katia Zaia, “Virale 2.0” conferma ancora una volta la sua presenza ai vertici della scena musicale. Artista libera e indipendente, lontana da vincoli ed etichette, l’artista siciliana esprime in questo brano tutta la sua forza d’animo e la profonda passione per la musica.
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“Virale 2.0” non è soltanto una canzone fresca, coinvolgente e perfetta per l’estate, capace di conquistare grandi e piccoli, ma rappresenta anche un potente messaggio di solidarietà.
La scelta del titolo non è casuale: l’obiettivo è rendere “virale” un messaggio di pace, in un momento storico particolarmente delicato. Il brano invita a riflettere e a condividere un sentimento di vicinanza verso tutte le popolazioni che stanno soffrendo. Il videoclip si ispira simbolicamente, tra gli altri, al popolo cubano, portando con sé un augurio di pace e speranza, così come un pensiero rivolto alle terre della Palestina, profondamente segnate dai conflitti.
“Virale 2.0” (Label KZ Record) è un inno universale che supera ogni barriera: non ha età, colore, genere o ideologia. Attraverso la musica e le immagini, l’artista trasmette un messaggio semplice e potente: l’amore è un linguaggio universale.
“Virale” è già nell’aria -spiega la cantautrice- è un movimento libero che cresce e si diffonde, un’energia positiva che unisce e coinvolge. È ritmo, emozione e condivisione. È un invito ad amarsi, a lasciarsi andare e a ballare insieme.