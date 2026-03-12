JOSEBA Label acquisisce le edizioni del primo disco di Irama
JOSEBA Label annuncia l’acquisizione delle edizioni del primo disco di Irama, uno degli artisti più influenti della musica pop italiana degli ultimi anni.
© Ufficio stampa
L’acquisizione riguarda un progetto che ha segnato l’inizio del percorso artistico di Irama e che negli anni ha ottenuto importanti certificazioni e riconoscimenti.
«Questo risultato rappresenta molto più di un’acquisizione editoriale — commenta il direttore artistico Gianni Testa — è la dimostrazione della fiducia che il mercato ripone nel nostro lavoro e nella visione artistica che portiamo avanti da anni».
Il traguardo arriva in un momento di grande attività per il direttore artistico della label. Testa è stato recentemente membro della commissione del Kënga Magjike, uno dei festival musicali più importanti dell’area balcanica diretto da Ardit Gjebrea, ed è stato inoltre confermato anche per quest’anno nella commissione di Lazio Sound, il programma delle Politiche Giovanili della Regione Lazio dedicato alla valorizzazione e allo sviluppo dei giovani talenti musicali.
Fondata e guidata dalla CEO Nadja Volpentesta, con Larissa Volpentesta nel cuore operativo della struttura, JOSEBA Label è oggi una realtà indipendente che unisce attività discografica, editoriale e progettazione culturale.
Accanto alla label, il progetto si sviluppa anche attraverso Joseba Studio, uno spazio creativo nel cuore di Roma che rappresenta oggi un vero hub culturale e produttivo per artisti, produttori e giovani talenti.
All’interno della struttura nasce anche Joseba Academy, percorso di alta formazione musicale pensato per accompagnare nuovi artisti nello sviluppo professionale. La direzione artistica dell’Academy è affidata al Maestro Enzo Campagnoli, tra i più autorevoli direttori musicali italiani, appena rientrato dal successo del Festival di Sanremo dove ha diretto artisti come Dargen D’Amico, Elettra Lamborghini e Samurai Jay.
Negli ultimi anni JOSEBA ha inoltre ampliato la propria rete internazionale, sviluppando collaborazioni artistiche e produttive in diversi Paesi europei, tra cui Germania, Malta e Bulgaria, e consolidando il proprio ruolo come struttura attiva nella scoperta e nello sviluppo di nuovi talenti.