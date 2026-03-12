Un ulteriore traguardo

JOSEBA Label acquisisce le edizioni del primo disco di Irama

12 Mar 2026 - 15:41

JOSEBA Label annuncia l’acquisizione delle edizioni del primo disco di Irama, uno degli artisti più influenti della musica pop italiana degli ultimi anni. 

© Ufficio stampa

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L’acquisizione riguarda un progetto che ha segnato l’inizio del percorso artistico di Irama e che negli anni ha ottenuto importanti certificazioni e riconoscimenti. 

«Questo risultato rappresenta molto più di un’acquisizione editoriale — commenta il direttore artistico Gianni Testa — è la dimostrazione della fiducia che il mercato ripone nel nostro lavoro e nella visione artistica che portiamo avanti da anni».

Il traguardo arriva in un momento di grande attività per il direttore artistico della label. Testa è stato recentemente membro della commissione del Kënga Magjike, uno dei festival musicali più importanti dell’area balcanica diretto da Ardit Gjebrea, ed è stato inoltre confermato anche per quest’anno nella commissione di Lazio Sound, il programma delle Politiche Giovanili della Regione Lazio dedicato alla valorizzazione e allo sviluppo dei giovani talenti musicali.

Fondata e guidata dalla CEO Nadja Volpentesta, con Larissa Volpentesta nel cuore operativo della struttura, JOSEBA Label è oggi una realtà indipendente che unisce attività discografica, editoriale e progettazione culturale.

Accanto alla label, il progetto si sviluppa anche attraverso Joseba Studio, uno spazio creativo nel cuore di Roma che rappresenta oggi un vero hub culturale e produttivo per artisti, produttori e giovani talenti. 

All’interno della struttura nasce anche Joseba Academy, percorso di alta formazione musicale pensato per accompagnare nuovi artisti nello sviluppo professionale. La direzione artistica dell’Academy è affidata al Maestro Enzo Campagnoli, tra i più autorevoli direttori musicali italiani, appena rientrato dal successo del Festival di Sanremo dove ha diretto artisti come Dargen D’Amico, Elettra Lamborghini e Samurai Jay.

Negli ultimi anni JOSEBA ha inoltre ampliato la propria rete internazionale, sviluppando collaborazioni artistiche e produttive in diversi Paesi europei, tra cui Germania, Malta e Bulgaria, e consolidando il proprio ruolo come struttura attiva nella scoperta e nello sviluppo di nuovi talenti.