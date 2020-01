Incidente stradale per il comico Uccio De Santis, salvo per miracolo

La foto dell'auto ribaltata e completamente distrutta e quella del suo volto sorridente sul letto d'ospedale. E' quanto postato dal comico pugliese Uccio De Santis su Facebook, tranquillizzando i suoi fan in seguito a un brutto incidente stradale. "In tanti mi avete scritto preoccupati. Certo, vedendo la macchina mi risulta strano essere qui a scrivere. Ringrazio il Signore che mi vuole ancora in vita, ringrazio tutti voi che mi volete bene".