Il regalo di Ed Sheeran ai suoi fan: pubblicato a sorpresa il nuovo singolo "Afterglow"

Per i fan di Ed Sheeran il 2020 finisce con il botto. Il cantautore britannico pubblica infatti a sorpresa un nuovo singolo, " Afterglow ". Il brano è pensato proprio come un regalo natalizio. "È solo una canzone che amo e che spero che piaccia anche a voi! - ha detto Sheeran - Vi auguro di passare delle belle feste e un buon anno nuovo. Io torno nella terra di mio papà, ciao x”.

Leggi Anche Il pub di Ed Sheeran chiude per il coronavirus, ma lui paga di tasca sua il personale

Sheeran ha deciso di pubblicare questa sua nuova canzone proprio nel giorno del solstizio d’inverno, quando Giove e Saturno si congiungono ed eccezionalmente si trovano nella stessa retta della Terra. La traccia è disponibile su tutte le piattaforme digitali mentre la copertina è stata dipinta dallo stesso Sheeran. Contestualmente al brano è stato diffuso anche il video, con la performance della canzone registrata in una sola ripresa.

Ufficio stampa

Sheeran, che si sta godendo un meritato break dopo anni di grandissima produttività, ha scritto questo brano con David Hodges e FRED (che lo ha anche prodotto insieme ad Ed). Alla co-produzione anche i due fratelli salernitani Parisi, che avevano già collaborato con Ed anche nell’album precedente.

Da quando è apparso nella scena musicale inglese nel 2010 l’artista di Suffolk è riuscito ad affascinare milioni di fan in tutto il mondo con il suo talento. Con 3 album n.1 in tutto il mondo, “+” nel 2011, “x “nel 2014 e "÷" nel 2017, e un progetto particolare “No.6 collaboration Project” uscito più di un anno e mezzo fa, Ed Sheeran ha venduto oltre 55 milioni di album e ottenuto 64 miliardi di streaming. L’ album ‘÷’ ha infranto tutti i record fin dalla sua pubblicazione diventando l’album di un artista maschile che ha venduto il maggior numero di copie nel minor tempo di sempre in Inghilterra. In Italia ‘÷’ è in classifica Fimi/Gfk tra gli album più venduti da quasi 200 settimane ed ha raggiunto la certificazione di 6 volte Platino.

POTREBBE INTERESSARTI: