Il Padrino, in vendita la casa-set di Michael Corleone

E' in vendita a Staten Island la casa-set di Micheal Corleone del film "Il Padrino" (1972) di Francis Ford Coppola. Il prezzo chiesto per la dimora in stile Tudor con quattro stanze, a 120 Longfellow Ave, è di un milione e 370mila dollari. I proprietari sono Elaine e Peter Albert, i quali hanno vissuto nella casa dal 1977, pochi anni dopo l'uscita del film, acquistandola per soli 195mila dollari.