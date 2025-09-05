Il mestiere invisibile: Antonio Di Santo e il disco di platino di Alfa

Questo tipo di lavorazione, spiega Di Santo, richiede un metodo solido, anche quando i tempi sono stretti. "Oggi si tende a lavorare per singoli, uno via l'altro, con logiche molto legate all'uscita immediata. Con Andrea abbiamo fatto una scelta diversa: costruire un album che avesse una sua coerenza interna, un tema che tenesse insieme tutto. In questo caso il tema era l'amore, declinato in tutte le sue forme — e per raccontarlo bene, anche rispettando le deadline, serviva un lavoro organizzato e costante, giorno dopo giorno."